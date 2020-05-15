بالأرقام زيدان لا يحب التبديلات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عندما تعود كرة القدم إلى الحياة، سيسمح لكل فريق باستخدام 5 تغييرات، ضمن تعديلات جديدة بهدف حماية اللاعبين من الضغوط البدنية، بعد العودة للعب جدول مباريات مضغوط، عقب توقف طويل تجاوز الشهرين.

ويعمل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني، وفريقه الفني حالياً، على كيفية استخدام التغيير الجديد لصالحهم، في ظل المعروف عن زيدان، حبه لعدم التغيير، وربما لا يضطر للتغيير خلال المباريات إلا للإصابة، وهو بطيء نسبياً في التحرك على مقاعد البدلاء.

ووفقا لإحصائيات الموسم الحالي للريال، وخلال 29 مباراة، طلب زيدان لاعبين بالاقتراب من الجهاز الفني للحصول على تعليمات فنية، بداية من الدقيقة 70، أي بعد 51.72٪ من سير اللقاء تقريباً.

وفي المجموع وفقاً لموقع "أيه آس"، أجرى زيدان 112 تغييراً هذا الموسم، ولم يجري أي تغيير خلال 6 مباريات كاملة أي بنسبة 15.38٪ من المجموع، ولم يغير على الإطلاق، وفي مباراتين منهما تعادل الريال.

إلا أن هناك إحصائية أخرى غريبة لزيدان، وهي أنه في الوقت المعروف عنه ببطئ إجراء التغييرات خلال المباريات، ولكنه قادر على إجراء تغييرات كاملة على طريقة أداء الفريق، وكمثال هام في الديربي ضد أتلتيكو مدريد، وبعد شوط أول سلبي، أخرج كروس وإيسكو، ودفع بلوكاس فاسكيز وفينيسيوس، وهو تغيير جذري، وأثبت نجاحه بالفوز.

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