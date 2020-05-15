ميسي وزوجته يشاركان في أغنية "قبل أن ينتهي العالم"

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ظهر نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزوجته أنتونيلا روكوزو، في التسجيل المصور لأغنية "قبل أن ينتهي العالم"، للمغني البويرتوريكي المعروف ريسيدنتي، وهو عمل غنائي عن الحب في زمن تفشي فيروس كورونا.

ويظهر ميسي وأنتونيلا في فيديو الأغنية حسب موقع "إيه آس"، إلى جانب أكثر من 100 ثنائي آخر من الأزواج، وتحديدا 113 ثنائي، من مختلف أنحاء العالم، وبعضهم مشهورون والبعض الآخر عير معروفين.

وخلال مقطع الفيديو يظهر نجم البرسا وزوجته، من بين ثنائيات أخرى يمضون فترة العزل بسبب فيروس كورونا في برشلونة، كما يظهر في الأغنية الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، وصديقته أوريانا ساباتيني، اللذين تجاوزا إصابتهما بفيروس كورونا.

ومن بين المشاهير المشاركين في تصوير الأغنية يبرز بن أفليك وآنا دي أرماس، وريكي مارتن، وخورخي دريكسلر وليونور واتلنج، وخلال 14 ساعة فقط، حصدت الأغنية على موقه (يوتيوب) أكثر من 2.5 مليون مشاهدة.

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