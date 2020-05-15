برشلونة يقتحم عالم الرسوم المتحركة بـ"مستكشفو المواهب"

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعمل استديوهات برشلونة، المنتجة للمواد السمعية البصرية للنادي الكتالوني، على إعداد أول مسلسل رسوم متحركة بعنوان "مستكشفو المواهب"، وبالتعاون مع شركة "سوني ميوزيك لاتن إيبيربا"، ومن المنتظر أن تطرح الحلقات الأولى قبل صيف 2021.

وأطلق اليوم الجمعة، الإعلان التشويقي للمسلسل، والموسيقى التصويرية للعمل لفريق (إستوبا) الإسباني، وأبطال العمل هم ماكس وروك (دب)، وليندا (قطة)، وهم مدربو البرسا الذين يسعون للبحث عن أطفال وطفلات حول العالم يمكن أن يصبحوا النجوم المستقبليين في عالم الساحرة المستديرة.

وسيقدم الموسم الأول من مسلسل الرسوم المتحركة، الموجه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات، في قالبين، الأول حلقات مدتها 11 دقيقة تذاع عبر المنصات وجهات البث التقليدية، والثاني حلقات مدتها دقيقتان للتوزيع عبر القنوات الرقمية مثل موقع (يوتيوب).

وقال ديداك لي، مدير البرسا للشؤون الرقمية، أن ستوديوهات البرسا تواصل تعزيز كتالوج محتوياتها، عبر فتح مجالات لم تستكشف بعد مثل الخيال والرسوم المتحركة، ما يعزز مراهنة النادي على استحداث محتويات فائقة الجودة في إطار استراتيجيتها الرقمية الجديدة".

وينضم العمل الجديد إلى مسلسل خيالي عن أكاديمية الناشئين بالنادي الكتالوني أعلن عنه سابقا للكاتب ألبرت إسبينوسا، وإلى وثائقي الذي أطلق على منصة (نتفليكس) في أمريكا اللاتينية.

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