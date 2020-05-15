منتخب الصين للسيدات يستأنف تدريباته

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدأ منتخب الصين للسيدات معسكره التدريبي الثاني في مدينة سوجو، تمهيداً لخوض مباريات ملحق التصفيات الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

ويتقابل منتخب الصين مع كوريا الجنوبية في مباراتي ذهاب وإياب، وتم تأجيل المباراتين إلى عام 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكد المدرب جيا زيوكوان، أن الفريق يجب أن يواصل التدريب بانتظام من أجل التحسن على المستوى البدني والفني.

وقال جيا: "هذا المعسكر التدريبي ليس فقط، من أجل الاستعداد لملحق التصفيات الأولمبية أمام كوريا الجنوبية، بل هو أيضاً من أجل ضمان جاهزية اللاعبات من الناحية البدنية والفنية".

وأضاف: "سوف نقوم بتنظيم ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر التدريبي، الاستعداد المبكر يقود لتحقيق نتائج أفضل، كما سوف تتحسن ثقة اللاعبات بأنفسهن".

وأوضح المدرب: "أنا أدرب هذا الفريق منذ عامين، وأعتقد أن الجميع شهدوا تحسن كرة القدم للسيدات في الصين، ونلعب بشجاعة أمام الفرق القوية ونصنع الكثير من فرص التسجيل".

وقالت اللاعبة وانغ شوانغ العائدة للفريق بعد الحجر في مدينة ووهان: "التمكن من الانضمام إلى المنتخب الوطني من جديد يعتبر فرصة رائعة بالنسبة لي".

وتابعت: "هذا الأمر يمنحني المزيد من الوقت للتعافي وتحسين حالتي الذهنية والبدنية، وذلك بعد 77 يوماً من الحجر في ووهان، وهو أمر أثر علي كثيراً".

وكانت أستراليا، قد حصلت على بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، لتنضم إلى اليابان المضيفة، بعد فوزها على فيتنام بواقع 7-1 في مجموع المباراتين خلال أبريل الماضي.

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