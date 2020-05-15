شرطة فلوريدا تطارد لاعبين متهمين بالسطو المسلح

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تبحث شرطة فلوريدا عن لاعبين في اتحاد كرة القدم الأمريكي "الرغبي"، وهما ديندر بيكر لاعب نيويورك، وكوينتون دنبار لاعب سياتل سي هوكس، بعد اتهامهما بسرقة ضيوف في حفلة منزلية تحت تهديد السلاح.

وتتضمن المسروقات، 12 ألف دولار نقداً، وساعات تصل قيمتها إلى 25 ألف دولار، ولم يتم القبض على أي من الرجلين حتى الآن، وقالت متحدثة باسم الشرطة، أن السلطات على اتصال بالاتحاد الأمريكي لكرة القدم، ومحامي أحد اللاعبين.

وقالت تانيا روز المتحدثة باسم شرطة ميرامار لصحيفة "نيويورك تايمز": "هناك محاولات لحملهما على تسليم أنفسهما"، وبحسب مذكرة توقيف الشرطة، وقع الحادث بعد اندلاع شجار في حفلة بأحد المنازل، ويزعم أن بيكر أخرج مسدساً، قبل أن يبدأ هو ودنبار ورجل آخر، وصف بأنه يرتدي قناعا أحمر، بأخذ الأشياء الثمينة والمال من الناس.

والرجل بالقناع الأحمر لم يتم تحديده بالكامل في التقارير، ويزعم الضيوف، أن بيكر طلب من هذا الشخص إطلاق النار على شاهد واحد، لكن الرجل المقنع الأحمر لم يفعل ذلك، ثم انطلق الثلاثة في سيارات منفصلة من أنواع مرسيدس بنز ولامبورغيني وبي ام دبليو.

وقالت أحد الشهود: "هناك انطباع بأنه تم التخطيط، حيث تم وضع السيارات الثلاثة في أماكن خاصة لتسريع الهروب"، ويواجه بيكر (22 عاما)، ثماني تهم في المجموع، وأربعة منها تتضمن تهمة السطو المسلح، وأربع تهم للاعتداء المشدد بسلاح ناري، واتهم ادنبار (27 عاماً)، بأربع تهم بالسطو المسلح.

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