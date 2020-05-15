عودة الدوري الروسي لكرة القدم الشهر المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، أن مسابقة الدوري الروسي ستعود يوم 21 يونيو المقبل، على أن تنتهي فعاليات البطولة يوم 22 يوليو.

وتقرر أيضاً استئناف مسابقة كأس روسيا، حيث من المقرر إقامة المباراة النهائية يوم 25 يوليو.

وقال سيرجي برايدكين، رئيس الاتحاد الروسي: “أنا سعيد لاستئناف الموسم في الموعد الأمثل بالنسبة للوضع الحالي، في الأسبوع الأخير من شهر يونيو”.

وأضاف: “وسيؤدي هذا إلى إتاحة الفرصة لجميع اللاعبين للاستعداد لعودتهم إلى الملعب، ولعب الوقت المتبقي من الوقت الحالي في وقت قصير، لكنه معقول”.

وواصل: “لدينا الكثير من العمل للقيام به، مثل عودة اللاعبين والمدربين من الخارج، والاستعداد للمباريات في ظل هذه الظروف الصعبة. سنبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة الجميع”.

وأختتم: “لسوء الحظ ستقام المباريات المتبقية بدون جماهير، لكننا على يقين من أن الجماهير ستدعم فرقهم من المنزل”.

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