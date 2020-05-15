طاه يفضح نيمار بخرقه الحجر الصحي

المصدر: البيان الرياضي

اتهم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان، بخرق قواعد الحجر الصحي أكثر من مرة، ومنها استقباله عدداً من الزوار في الأيام الأخيرة، ومن بينهم واحدة من منسقات الموسيقي المشاهير في البرازيل، وتم اكتشاف ذلك عن طريق الصدفة البحتة، وذلك من خلال البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل ماورو ليتاو الطاهي الخاص بالنجم البرازيلي.

وتعود فصول القصة حسب ما أشار موقع "إيه آس"، إلى أنه قبل أكثر من شهر، قرر نيمار مغادرة فرنسا والتوجه إلى بلاده، لقضاء فترة الحجر الصحي الإلزامي، بسبب تفشي فيروس كورونا، ليقيم في قصر فخم في إحدى ضواحي ريو دي جانيرو.

ويبدو أن نيمار لم ينقصه أي شيء في فترة الحجر الصحي، وكان معزولاً طوال الوقت مع عائلته وأصدقاءه المقربين، ولكن موقع "أو ديا"ن نشر صوراً أظهرت بوضوح وجود عدة أشخاص غرباء في منزل اللاعب، من بينهم منسقة الموسيقى، والتي تعيش في نفس الضاحية التي يعيش فيها نيمار، مما سهل زيارتها إلى منزله.

وفي الوقت نفسه، أكدت الصحافة البرازيلية، أن تلك لم تكن الزيارة الوحيدة التي استقبلها نيمار طول هذا الوقت، حيث حضر العديد من أصدقاء نجم باريس سان جيرمان إلى منزله في العديد من المناسبات، في محاولة لجعل الحجر الصحي أكثر متعة.

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