ميسي يعلّق على "التتويج بدوري الأبطال" وضم مارتينيز لبرشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

تناول نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي في حديث مع صحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو"، مستقبل لاوتارو مارتينيز مع "البلوغرانا"، واحتمال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريح لـ"سبورت" قال ليونيل ميسي: "ربما تعود فترة التوقف هذه بالنفع علينا، ولكن دعونا نرى إذا ما كان بإمكانهم استئناف المنافسات أم لا، حينئذ سنخرج من خانة الشكوك، لأننا سنتأكد حينها من مستوانا الحالي أو الذي سنصل إليه عند بدأ المنافسات".

وردا على سؤال من صحيفة "موندو ديبورتيفو"، حول وجود مفاوضات بين برشلونة وإنتر ميلان الإيطالي لضم لاوتارو مارتينيز، أجاب ميسي: "لا أعلم جيدا إذا ما كانت هناك مفاوضات بشأنه أم لا، ليس لديّ أي فكرة عن هذا الأمر، أعتقد أنني تحدثت عن هذا الأمر من قبل، وقلت إن لاوتارو مهاجم متميز، خاصة لأنني أرى أنه مهاجم صريح متكامل جدا، فهو قوي، يراوغ جيدا، يسجل أهدافا وقادر على الاحتفاظ بالكرة، ولكن سنرى ما سيحدث معه ومع الأسماء الأخرى التي ارتبطت بنا في نهاية الأمر".

وتابع قائلا: "فيما يتعلق بالتعاقدات، هناك بعض الأشخاص في النادي مكلفون بهذا الأمر، ويتوجب عليهم هم اختيار من يرون أنه الأفضل للفريق، بالتأكيد كل شيء سيكون أكثر غرابة في الوقت الحالي، وكذلك في سوق الانتقالات، وعلينا أن نكون أذكياء لتطوير ما لدينا".

وبالنسبة إلى تصريحاته والتي بدى فيها كما لو كان ينتقد الفريق، أوضح ميسي: "ما يبدو لي هو أن المدرب فهم ما قلته بشكل خاطئ أو أن أحدا ما شرح له ما كنت أريد قوله بشكل غير دقيق، ما قلته هو أننا إذا واصلنا اللعب كما كنا في المباريات الأخيرة التي سبقت فترة التوقف فإننا لن نتمكن من الفوز بدوري الأبطال، لم أشكك أبدا في فريقنا، ولا أشك في قدرته على الفوز بكل ما يوجد أمامنا. كل شخص لديه رأيه الخاص، وجميع الآراء تُحترم، يرتكز رأيي على حقيقة أنني كنت محظوظًا باللعب في دوري الأبطال كل عام، وأعلم أننا غير قادرين على الفوز بها إذا واصلنا على نفس الأداء الذي قدمناه في الشهور الماضية"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وعبّر ميسي في تصريحاته كذلك عن سعادته بعودة زميله لويس سواريز من الإصابة التي لحقت به منذ شهور، لا سيما في ظل حالة التفاهم والانسجام الكبيرة الذي يحظى بها الثنائي.

جدير بالذكر أن السلطات الطبية الإسبانية وافقت على عودة لاعبي الدوري الإسباني إلى التدريبات الفردية بالمدن الرياضية منذ عدة أيام استعدادا لاستئناف المنافسة في الثاني عشر من يونيو المقبل

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