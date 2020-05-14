مالك مارسيليا يرفض عرضاً سعودياً لشراء النادي

المصدر: البيان الرياضي

رفض نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، العرض الأول المقدم من الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، للاستحواذ على النادي حسبما ما أكدت مجلة "تشالنجز" الاقتصادية، وأكد فرانك ماكورت مالك النادي، أنه ليست لديه أي نية للبيع.

وأشارت المجلة، إلى أن المفاوضات حدثت عبر اجتماع على الهاتف في 12 مايو الجاري، وأن الأمير الوليد بن طلال، أراد الاستحواذ على أولمبيك مارسيليا، مقابل 250 مليون يورو، و150 مليون يورو إضافية، من أجل ملعب فيلودروم.

لكن المجلة أكدت أنه لا توجد أي أرقام رسمية مؤكدة للعرض حتى الآن، وبينت أن كاسي جراين رجل الأعمال الفرنسي، أوصى الأمير الوليد، بالاستحواذ على مارسيليا، خاصة وأن النادي الفرنسي العملاق يعاني من مشاكل مادية، وتلقت ميزانية ضربة قوية، بعدما سجلت عجزاً قيمته 78 مليون يورو مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما أثار شائعات بأن النادي معروض للبيع.

ومع ذلك، يبدو أن ماكورت كان واضحاً للغاية، ولن يقوم من حيث المبدأ ببيع أولمبيك مارسيليا، إلا في حالة وصول عرض خرافي لا يمكن رفضه.

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