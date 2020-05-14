الدوري الألماني محط أنظار العالم السبت

المصدر: دبي- العوضي النمر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم أجمع إلى الدوري الألماني، الذي ينطلق السبت المقبل، بعد توقف دام شهرين بسبب جائحة كورونا، وستكون مباراة دورتموند وشالكه "ديربي الرور" محط أنظار الجميع في الجولة المقبلة.

وتستأنف البطولة نشاطها وسط متابعة دقيقة من مليارات المشاهدين في جميع أنحاء العالم وكذلك العديد من الهيئات الصحية لمعرفة مدى نجاح خطة السلامة والتأمين المتبعة في مباريات البطولة في مواجهة وباء كورونا.

وتنطلق فعاليات البطولة بعد غد بمباراة ديربي بين فريقي بوروسيا دورتموند وشالكه، وهي "أكثر ديربي غير معتاد في التاريخ"، لكنها ينتظر أن تحظى بمتابعة من مليارات المشاهدين في أنحاء العالم، حيث يتلهف عشاق الساحرة المستديرة في لمشاهدة كرة القدم تدور على العشب مجدداً بإحدى أقوى بطولات الدوري في العالم

وفيما لا تزال المنافسة متوقفة في معظم البلدان الأخرى، تترقب ألمانيا ضربة بداية جديدة للموسم الحالي، علماً بأن مباريات تسع مراحل من البوندسليغا لا تزال باقية.

وينتظر أن تحظى مباريات البطولة باهتمام بالغ ومتابعة دقيقة من المسؤولين عن بطولات دوري أخرى كبيرة مثل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، لمعرفة كيف سيتعامل الألمان مع المباريات المتبقية من الموسم، والتي ستقام بدون جماهير، كما ستخضع لخطة سلامة وتأمين مشددة وضعها فريق عمل مكلف من قبل رابطة الدوري الألماني والاتحاد الألماني لكرة القدم.

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