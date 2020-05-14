أغنى 10 شخصيات رياضية في بريطانيا

المصدر: دبي- العوضي النمر

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" عن قائمة أغنى 10 رياضيين في بريطانيا، يتصدرهم لويس هاميلتون، بطل سباقات الفورمولا 1 للسيارت، ومن بعده جاريث بيل نجم ريال مدريد لكرة القدم

ووفقًا لتقرير نشرته الصحيفة البريطانية فإن صافي ثروة لويس هاميلتون بلغ 224 مليون جنيه إسترليني، بينما وصل جاريث بيل إلى 114 مليون جنيه إسترليني، ودخل الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد القائمة محتلا المركز الثالث برصيد 50 مليون جنيه إسترليني، متفوقاً على البلجيكي كيفت دبروين صاحب المركز الرابع ب34 مليون جنيه استرليني متساوين مع دافيد دي خيا حارس الشياطين الحمر.

كما شهدت القائمة التى اعنلتها الصحيفة تواجد جوردان هندرسون لاعب فريق ليفربول الانجليزي في المركز العاشر بالقائمة ب 21 مليون جنيه استرليني ، ويعد هيملتون صاحب ال35 عام اغني رياضي علي الإطلاق بالمملكة المتحدة البريطانية وفقا لتقرير الصحيفة والتى خصصته لـ اللاعبين تتراوح اعمارهم بين 30 أو اقل .

وتضم قائمة اللاعبين كلا من:

1- جاريث بيل : 114 مليون جنيه إسترليني

2- أنطوني جوشوا (ملاكمة) 107 ملايين جنيه استرليني

3- بول بوجبا : 50 مليون جنيه استرليني

4 - كيفن دي بروين : 34 مليون جنيه استرليني

5- دافيد دي خيا : 34 مليون جنيه استرليني

6- رحيم سترلينج : 28 مليون جنيه استرليني

7- نجولو كانتي : 25 مليون جنيه استرليني

8- هاري كين: 24 مليون جنيه استرليني

9- دانييل ستوريدج : 22 مليون جنيه استرليني

10- جوردان هندرسون : 21 مليون جنيه استرليني

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