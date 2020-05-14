بعد 4 سنوات.. حكم يعترف باحتساب هدفاًً غير شرعي للملكي

المصدر: دبي- العوضي النمر

اعترف الحكم الإنجليزي مارك كلاتينبرج حكم مباراة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا 2016، بأن هدف الريال كان من تسلل، وكان ريال مدريد توج ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2016، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1- 1.

وقال كلاتينبرج في تصريحات لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أدركنا بين شوطي المباراة أن هدف ريال مدريد جاء من تسلل، لقد كان الموقف صعبا علينا".

وأضاف:" هدف الريال، ساعدني في السيطرة على مجريات اللقاء في الشوط الثاني، وبالفعل احتسبت ركلة جزاء لـ أتلتيكو مدريد، بعد عرقلة بيبي لـ فرناندو توريس داخل منطقة الجزاء".

وتابع:" بيبي قال لي انها ليست ركلة جزاء، قلت له هدف فريقك الأول ليس صحيحا، وأخطأت باحتسابه، ليبتعد عني"وواصل:" قد يعتقد البعض أن الخطأ مرتين لا يجعل مني شخصاً ناجحا،ً لكن الحكام لا يعتقدون ذلك"

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