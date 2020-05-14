"فيفا" يحتفل بذكرى فوز محمد صلاح بالحذاء الذهبي

المصدر: دبي- العوضي النمر

احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" بذكرى إنجاز محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي حيث يصادف اليوم 14 مايو ذكرى تحقيق صلاح لقب هداف الدورى الإنجليزي.

وغرد الحساب الرسمي للفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الملك المصري محمد صلاح، فاز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي في مثل هذا اليوم من العام 2018، وكان أول لاعب ينجح في تسجيل 32 هدفا في موسم يتكون من 38 جولة".

وكان محمد صلاح توج في أول مواسمه مع فريق ليفربول حينما كان قادماً من روما الإيطالي بلقب هداف الدورى الإنجليزي وأفضل لاعب عام 2017، كما توج محمد صلاح بلقب الهداف للمرة الثانية على التوالي العام الماضي مناصفة مع زميلة السنغالي ساديو ماني والجابوني أوباميونج لاعب فريق ارسنال برصيد 22 هدفا لكل منهما.

ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز الانجليزي الموسم الحالي برصيد 16 هدف وبفارق 3 أهداف فقط عن المتصدر جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز