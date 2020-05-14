استجواب مهاجم ريال مدريد السابق في قضية مخدرات

المصدر: البيان الالكتروني

خضع الكولومبي إدوين كونغو مهاجم ريال مدريد السابق للاستجواب من قبل الشرطة، التي كانت تنفذ عملية ضد تهريب المخدرات في إسبانيا.

وقال اللاعب الكولومبي المعتزل، إنه طلب منه مرافقة الضباط إلى مركز الشرطة للاستجواب، وسمح له في وقت لاحق بالعودة إلى منزله. ونفى ارتكاب أي مخالفات، وإنه دخل مركز الشرطة وتم تقييد يديه كما هو متبع.

وقال كونغو إنه تم استجوابه بشأن علاقاته مع بعض الأشخاص الذين تحقق معهم الشرطة، واعترف بأنه يعرف بعضهم، لكنه قال إنه لم يتورط في أي شيء يحتمل أن يكون غير قانوني. و أنه تعرف عليهم بعد المشاركة في أعمال بيع وشراء الزمرد.

وأوضح المهاجم، الذي قضى فترة قصيرة مع ريال مدريد بعد انتقاله إليه من نادي أونس كالديس الكولومبي، إن السلطات كانت تلاحقه منذ فترة طويلة وطالبته بأن "يبتعد عن أشخاص معينين"، مؤكدا أنه تلقى معاملة جيدة من قبل الشرطة.

وكان الكولومبي البالغ من العمر 43 عاما وقع لريال مدريد في عام 1999، ولعب على سبيل الإعارة مع بلد الوليد في إسبانيا وفيتوريا غيماريش في البرتغال وتولوز في فرنسا

وبعد الفشل في حجز مكان مع الفريق الملكي، انضم اللاعب إلى نادي ليفانتي الإسباني ولعب لاحقا مع سبورتينغ خيخون وريكرياتيفو هويلفا أيضا في إسبانيا.

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