يوفنتوس يدخل الصراع على ضم نيمار

المصدر: البيان الالكتروني

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، عن مفاجأة جديدة بشأن مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة من جديد في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما حاول النادي الكتالوني ضمه الصيف الماضي، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يوفنتوس هو الآخر منفتح على ضم نيمار إلى صفوفه، وتكوين ثنائي ناري مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس مستعد لتقديم نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا كجزء من الصفقة.

ورغم ذلك، فهناك عائق يقف في طريق إتمام الصفقة، وهو الراتب الكبير الذي يتقاضاه اللاعب في باريس، والذي لن يكون في مقدرة يوفنتوس دفعه، وبالتالي يجب أن يكون لديه استعداد لتخفيض كبير في راتبه، وهو ما رحب به البرازيلي، لكن خلال مفاوضاته مع برشلونة.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يحاول فيها يوفنتوس ضم نيمار، فقد حدث ذلك العام الماضي أيضًا، عندما كان اللاعب حريصًا على مغادرة سان جيرمان، وبالفعل تم التواصل معه ومع والده، لكن في النهاية استمر نيمار في باريس.

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