انتقال رودريغيز لأتلتيكو مدريد مهدد بالفشل

المصدر: البيان الالكتروني

أكد تقرير إسباني أن صفقة انتقال الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب ريال مدريد، إلى صفوف أتلتيكو مدريد، مهددة بالفشل، رغم رغبة اللاعب، في الانضمام إلى صفوف الروخيبلانكوس.

وذكرت " إذاعة " أوندا سيرو"، أن إدارة أتلتيكو مدريد دخلت في مفاوضات مع خورخي مينديز وكيل أعمال خاميس رودريغيز، لضم اللاعب خلال الصيف المقبل.

وأضافت الإذاعة الإسبانية، أن خاميس رودريغيز ابدى موافقته على الانضمام إلى صفوف أتلتيكو مدريد، بسبب تهميشه من قبل زين الدين زيدان المدير الفني لريال، وعدم الاعتماد عليه بشكل الأساسي.

وتابعت الصحيفة، أن رغم موافقة رودريغيز على الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، إلا الراتب السنوي الذي يتقاضاه اللاعب مع ريال مدريد والبالغ 8.5 مليون يورو، قد يستبب في فشل الصفقة..

يذكر أن النشاط الكروي فس إسبانيا، متوقف منذ شهر مارس الماضي، بقرار من الاتحاد الإسباني، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز