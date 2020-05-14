سرقة بالإكراه لنجم توتنهام في منزله

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تعرَّض ديلي آلي، نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا لكرة القدم، لسطو مسلح أثناء وجوده في منزله شمالي لندن، وتلقَّى صدمة في الوجه، أمس، أثناء سرقة مجوهرات وساعات من منزله.

وأصيب نجم توتنهام في وجهه، لكنه لم يعانِ إصابات خطرة أثناء السطو الذي تم خلال فترة العزل الصحي التي يقضيها اللاعب في منزله.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن اللصين تشاجرا مع اللاعب، وأصاباه في الوجه إصابة طفيفة، قبل أن يأخذا أشياء مختلفة، بما في ذلك المجوهرات والساعات، ويلوذا بالفرار.

ومن المتوقع أن يعود آلي وزملاؤه في توتنهام إلى التدريب بداية الأسبوع المقبل، وفق المخطط لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الحياة في 12 يونيو المقبل.

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