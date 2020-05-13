برشلونة يرفض رد أموال التذاكر إلى الجمهور

المصدر: البيان الرياضي

رفض نادي برشلونة، رد أموال تذاكر الموسم الذي تم تعليقه إلى الجماهير، بعد المطالبة برد ثمن تذاكر حضور المباريات المعلقة.

وقالت صحيفة (آرا)، أن برشلونة لن يعيد الأموال للمشتركين، وهو ما يؤكد ما نشرته (إيه آس) من معلومات في 23 من أبريل الماضي، عن خطة النادي الكتالوني لمواجهة الأزمة المالية الكبيرة التي يعاني منها جراء فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يدرس بعض الحلول حالياً مع المشتركين، من ضمنها أن يطلب من شركائه التخلي عن جزء من المال الذي دفعوه للحصول على تذاكر المباريات.

ويملك برشلونة 85 ألف مشترك، يدفعون ما بين 150 يورو إلى 1250 يورو، مقابل كل اشتراك سنوي لأي منهم.

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