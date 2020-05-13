الأندية الإيطالية ترغب في استئناف الموسم 13 يونيو

المصدر: أ ف ب

أبدت أندية كرة القدم الإيطالية رغبتها في استئناف منافسات الدوري المحلي المعلق منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، في 13 يونيو المقبل.

وجاء في بيان صدر في أعقاب جمعية عمومية للأندية «في ما يتعلق باستئناف النشاطات الرياضية ومع احترام قرارات الحكومة وبما يتطابق مع البروتوكولات الطبية لحماية اللاعبين، تم اختيار تاريخ 13 يونيو من أجل استئناف البطولة المعلقة منذ التاسع من مارس الماضي.

وأبدت الحكومة في الأيام الماضية، لاسيما من خلال تصريحات وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا، حذرها من المسارعة في معاودة النشاط، خصوصا في غياب الاتفاق على بروتوكول صحي صارم تقتدي به الأندية على هامش التدريبات الجماعية والمنافسات.

لكن سبادافورا أكد اليوم أنه سيسمح بمعاودة التمارين الجماعية بدءا من 18 مايو الجاري كما كانت الأندية تأمل، وذلك بعد الاتفاق على البروتوكول.

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