باريس سان جيرمان يرفض حصول لاعبيه على الهواتف الذهبية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي



رفض نادي باريس سان جيرمان، فكرة حصول لاعبيه على هواتف مطلية بالذهب كمكافأة للفوز بلقب الدوري الفرنسي للدرجة الأولى لكرة القدم، والذي توج به الفريق، بعد إلغاء الموسم الفرنسي الحالي، لظروف تفشي فيروس كورونا.

وكشف موقع صحيفة "ماركا"، أن شركة المجوهرات "أي ديزين جولد"، أعلنت على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها سترسل لكل لاعب في فريق باريس سان جيرمان، تليفون ايفون مطلي بالذهب من عيار 24 قيراطاً، بقيمة 400 يورو لكل منها للفوز بلقب الدوري.

وقال باريس سان جيرمان، في بيان: "اغتصبت شركة المجوهرات، اسم النادي للإعلان عن نفسها من خلال إظهار أن لاعبي الفريق الأول، طلبوا خدمات منها، لإثبات تلك المكافآت، والتي تتعارض مع قيم النادي".

وقدم مدير شركة المجوهرات، خواكين كالديرون، جانبه من القصة لمحطة الإذاعة الإسبانية "كادينا كوبي"، وقال: "لا أستطيع أن أقول الرقم الذي تم إنفاقه، لكن باريس سان جيرمان طلب منا 29 هاتف، وكان شيئاً منظماً بين النادي والشركة".

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