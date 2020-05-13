بروتوكول تمارين صارم في انتظار لاعبي البريمرليغ

المصدر: أ ف ب

سيخضع لاعبو الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمرليغ" لبروتوكول صحي صارم في حال عودتهم إلى التمارين في مراكز الأندية تحضيراً لاستئناف محتمل للمنافسات بعد توقف شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت تقارير صحافية محلية.

وأفادت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" انها أطلعت على نسخة من البروتوكول الذي تم إرساله إلى الأندية العشرين في البريمرليغ، ويتضمن بنوداً مثل ضرورة القيام بتعقيم شامل في مركز التمرين بعد كل حصة تدريبية، بما يشمل رايات الزوايا والقوائم وحتى ساحات اللعب.

كما أشارت إلى أن البروتوكول يلحظ خطوات إجرائية بشأن سير حصص التدريب، مثل منع عرقلة اللاعبين لبعضهم البعض، واقتصار مجموعات التدريب على خمسة أفراد كحد أقصى، إضافة الى إجراء فحوص مرتين أسبوعيا لكشف "كوفيد-19"، وقياس درجة حرارة اللاعبين وأفراد الفرق بشكل دوري. كما انه في حال جاءت نتيجة فحص لاعب إيجابية، سيتم عزله لسبعة أيام.

في المقابل، سيطلب من اللاعبين الحضور الى مقر التدريب كل بمفرده، ولن يسمح لهم بتناول الطعام فيه. ويوصي البروتوكول، بحسب "بي بي سي"، بالاعتناء الدقيق بالنظافة الشخصية "واستخدام تجهيزات الوقاية الشخصية، عدم التجمع في المناطق المشتركة في مراكز التدريب، بما يشمل الغرف الطبية وصالات التمارين الرياضية، من دون أن يكون ذلك عدم التجمع مقتصرا عليها".

وتلقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز دفعة معنوية قوية لآمالها في إكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس بسبب "كوفيد-19"، بعدما نشرت الحكومة البريطانية "خريطة طريق" ستتيح للمنافسات الرياضية العودة من دون جمهور بعد الأول من يونيو المقبل.

وعقدت أندية الدوري الممتاز اجتماعا للبحث في "مشروع الاستئناف" الخاص بمنافسات البريمرليغ المتوقفة منذ منتصف مارس بسبب فيروس كورونا المستجد. وتأمل الأندية في التمكن من العودة خلف أبواب مؤصدة خلال يونيو المقبل.







تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز