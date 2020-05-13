إصابة ثانية بـ"كورونا" داخل أسوار "فنربختشه" التركي

المصدر: وكالات

أعلن نادي "فنربختشه" التركي لكرة القدم عن إصابة أحد الموظفين العاملين في مجمع "جان بارتو" الرياضي التابع للنادي بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان للنادي: "تم إجراء فحوص كورونا لجميع اللاعبين والموظفين والفرق الفنية، الاثنين، نتيجة أحد الموظفين ظهرت إيجابية".

وأضاف: "تم فرض الحجر الصحي على المصاب بالفيروس في المنزل، مع تقديم العلاج والرعاية الصحية له".

وأشار البيان إلى أنه بذلك ترتفع حصيلة إصابات كورونا في النادي إلى إصابتين اثنتين، لافتةً إلى أنهم سيعلنون عن أي تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة.

وأظهرت معطيات موقع وزارة الصحة التركية، أول من أمس، حصيلة إصابات كورونا بـ139 ألفاً و771.

وأشارت المعطيات نفسها إلى تسجيل 55 حالة وفاة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 3 آلاف و841 حالة، فيما ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 95 ألفاً و780، إثر تسجيل 3 آلاف و89 حالة شفاء.

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