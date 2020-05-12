الأندية الإنجليزية تكمل الدوري على ملاعبها

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أصبح بإمكان أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خوض مبارياتها المتبقية على ملعبها، ما يسمح بإنجاح مشروع "إعادة التشغيل"، بعد إزالة العقبة الرئيسة التي كانت تحول دون إكمال النشاط، وهو ما كشف عنه موقع "سبورت ميل".

وأكدت الشرطة الإنجليزية أنه ليس لديها مشكلة في إقامة المباريات وفق الجدول الأصلي للدوري، طالما يمكن للأندية المستضيفة تلبية معايير السلامة المطلوبة.

وكان أحد الأسباب الرئيسة لاقتراح الدوري الإنجليزي الممتاز مبدئياً إتمام الموسم في ثمانية أماكن محايدة هو المخاوف بشأن تحول الجماهير بشكل جماعي خارج المباريات للعب خلف أبواب مغلقة، إلى جانب أمور متعلقة بنزاهة المنافسة، ما دفع الأندية المهددة بالهبوط إلى الامتناع عن اللعب.

وانعكس هذا التغيير الدقيق في الموقف في بيان نشره نائب رئيس الشرطة مارك روبرتس، أوضح فيه أنه يتم استكشاف الخيارات لاستئناف الموسم مع تقليل المخاطر على السلامة العامة.

وقال روبرتس: "بعد اجتماع إيجابي بين الشرطة والحكومة وكرة القدم، سنستكشف بشكل مشترك مجموعة من الخيارات لتحديد طريقة للمضي قدماً، تقلّل أي مخاطر على السلامة العامة والضغط غير الضروري على الخدمات العامة، ولكن يسهل إعادة تشغيل معقولة للموسم، لدعم الفوائد الاقتصادية والمعنوية المرتبطة بالرياضة".

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