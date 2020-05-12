مدرب لياقة برتغالي : رونالدو يمكنه اللعب حتى سن الـ40

المصدر: وكالات

صرح جواو أروسو مدرب اللياقة البدنية السابق للبرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بأن نجم يوفنتوس الإيطالي يعشق الألقاب والبطولات، ويستطيع اللعب حتى سن الـ40 إذا لم يتعرض لإصابة.

وقال أروسو في تصريحات أدلى بها لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "ماكينة مثله (رونالدو) قادرة على فعل أي شيء لأنه يعلم جسده جيدا وينصت إليه، ويمكنه تشغيله وإيقاف تشغيله وقتما شاء".

وأوضح أروسو: "الآن وبعد عودة لاعبي يوفنتوس إلى التدريبات، سيبدأ في محاولة التحرك في الملعب بشكل متكرر".

وأضاف مدرب اللياقة البدنية السابق الخاص بكريستيانو رونالدو: "وبدون إصابة يمكنه أن يلعب حتى سن الـ40".

وتابع أروسو: "هدف كريستيانو رونالدو هو أن يظهر في مباريات يوفنتوس في غضون أسابيع وهو في نفس الحالة التي كان عليها قبل شهرين".

واستدعى يوفنتوس لاعبيه مؤخرا، مع احتمال عودة النشاط الكروي في إيطاليا، كما هو الحال أيضا في كل من الدوري الألماني "البوندسليغا"، والدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" وغيرهما من الدوريات الأوروبية.

وعاد كريستيانو رونالدو إلى تورينو، حيث كان يقيم اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، في جزيرة ماديرا البرتغالية، مسقط رأسه، في الأسابيع الأخيرة والتي حرص على التدريب فيها بانتظام للمحافظة على لياقته الفنية والبدنية.

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