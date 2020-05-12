عودة الدوري النمساوي أول يونيو

أعلنت السلطات النمسوية اليوم الثلاثاء وضعها خطة لاستئناف دوري الدرجة الأولى في كرة القدم مطلع يونيو، بعد تعليقه منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس رابطة دوري كرة القدم كريستيان ايبنباور في مؤتمر صحافي "في ما يتعلق بالجدول الزمني، إذا عادت التمارين الكاملة في 15 مايو، افترض انه يمكننا مواصلة البطولة في الاسبوع الأول من يونيو".
ويتوقع ان تعاود الاندية تمارينها يوم الجمعة المقبل، بعد السماح لها بخوض تمارين بعدد أقل من اللاعبين فيما ستقام المباريات دون جماهير. وسيخضع اللاعبون لفحوص منتظمة لفيروس "كوفيد-19". وبحال صدور اي نتائج ايجابية، سيخضع عضو الفريق المعني لحجر صحي لمدة 14 يوما ويعاد اخضاع باقي الاعضاء للاختبارات.
ويواجه آر بي سالزبورغ فريق اوستريا لوستيناو من الدرجة الثانية في نهائي مسابقة الكأس التي قد تقام في نهاية مايو الجاري. وتبقى عشر مراحل على انتهاء منافسات الدوري، حيث يتصدر لاسك لينتس بفارق 3 نقاط عن آر بي سالزبورغ المتوج باللقب في آخر 6 مواسم.