مؤتمر افتراضي لـ " فيفا" 18 سبتمبر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، االيوم الثلاثاء، انه سيعقد مؤتمره السبعين الذي كان مقررا في أديس أبابا في الخامس من يونيو، بشكل افتراضي في 18 سبتمبر المقبل.
وكان الفيفا قد أعلن مطلع مارس، إرجاء مؤتمره في العاصمة الإثيوبية، إلى 18سبتمبر بسبب الأزمة الناشئة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنه قرر اليوم الاستعاضة عنه بمؤتمر افتراضي عبر الانترنت.
وأشار الفيفا في بيان له إلى أن المؤتمر سيعقد أخيرا "عبر الإنترنت في 18 سبتمبر". على أن يسبقه اجتماع لمجلسه بالوسيلة نفسها. كما سيعقد مجلس فيفا اجتماعا كان مقررا في 20 مارس، لكن جرى تأجيله بسبب "كوفيد-19"، في يونيو أو يوليو، عن طريق التواصل بالفيديو.
وأعلن الفيفا أيضا عن المواعيد الجديدة لعدة بطولات دولية، لافتا إلى أن هذه المواعيد لا تزال "رهنا بالتطورات". وبات موعد بطولة كأس العالم للسيدات دون 20 سنة في كوستاريكا وبنما في الفترة من 20 يناير إلى 6 فبراير 2021، مع الاحتفاظ بمعايير الأهلية التي تم تعيينها في البداية، وبطولة كأس العالم للسيدات دون 17 سنة المقررة في الهند من 17 شباط/فبراير إلى 7 مارس 2021، وكأس العالم لكرة الصالات في ليتوانيا من 12 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021.