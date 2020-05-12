غالان يتفوق على روبرتو كارلوس ورونالدو بسرعة 129 كم/ساعة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يضم كتاب غينيس للأرقام القياسية، أقوى تسديدة في كرة القدم بسرعة 129 كم/ساعة، وحامل هذا الرقم القياسي، ليس واحداً من النجوم المتوقعين مثل روبرتو كارلوس أو كريستيانو رونالدو، بل صاحب هذا الرقم المميز، لا يملك شهرة أو ثروة الآخرين من لاعبي الكرة، ولكنه فني تدريب في مجال الطاقة، ويدعى خافيير غالان، ويبلغ من العمر 41 سنة.

وسجل غالان، هذا الرقم القياسي في مسابقة في إسبانيا قبل 19 عاماً، محطماً عداد سرعة اللاعب البرازيلي السباق روبرتو كارلوس، والذي وصلت تسديدته لسرعة بسرعة 121 كم/ساعة.

وبمجرد فوز غالان في المسابقة، حصل على الرقم القياسي العالمي، وتم بث تقرير عن الحدث على التلفزيون الإسباني، بعدما حقق رقم قياسي ما يزال صامداً منذ عام 2001، وتم ضبط تسديدته على سرعة 129 كم/الساعة، أي أكثر من الحد الأقصى للسرعة على الطرق في إسبانيا.

وأجاب غالان عن سر قوة تسديدته لموقع "إيه إس": "كريستيانو رونالدو أسرع مني في الجري، ويسدد بقوة 117 كم/الساعة من وضع الحركة بشكل مائل، ولكن تسديدتي تأتي من الجري بشكل مستقيم، وأسدد الكرة بطريقة تجعلها تسير بشكل مستقيم".

وأشار الموقع، إلى أن الوحيد القادر على التغلب على تسديدة غالان، روبوت تم قياس تسديدته ووصلت إلى 210 كم/ساعة، ولكن وفقاً للعديد من مواقع الإنترنت، فإن أقوى التسديدات أثناء المباريات، دون قياسات رادار رسمية، كانت قريبة من هذا الروبوت، مثل تسديدة اللاعب البرازيلي السابق روني هيبيرسون، من ركلة حرة مباشرة مع سبورتينغ لشبونة، ووصلت سرعتها إلى 200 كم/الساعة.

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