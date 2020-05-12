رودريغيز في طريقه من الريال إلى أتلتيكو مدريد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بدأ الكولومبي جيمس رودريغيز لاعب ريال مدريد، في التحرك نحو أتلتيكو مدريد، بعدما لعب القليل من المباريات، تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد، ويحرص النادي الآن على بيع بطاقته الدولية، والاستفادة من أموالها في صفقات جديدة لتطوير أداء النادي "الملكي".

وهناك عدد من الأندية الأخرى المتابعة للاعب الكولومبي، والعديد منها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن يبدو أن أتلتيكو الأقرب للتعاقد مع رودريغيز (28 عاماً)، وفقا للصحفي الكولومبي خافيير هيرنانديز بونيه، والذي أكد أن المفاوضات بين الناديين واللاعب متقدمة للغاية، وأعرب عن اعتقاده بأن نسبة انتقال رودريغيز إلى أتلتيكو، تصل إلى 80٪.

وإذا أراد ريال مدريد استرداد بعض أمواله من تعاقده السابق مع اللاعب الكولومبي، فعليه إتمام الصفقة مع أتلتيكو حتى ديسمبر المقبل، حسب ما أشار إليه موقع "إيه إس"، وإلا سيكون رودريغيز متاحاً في صفقة انتقال حر.

وفي هذا الموسم، لعب رودريغيز، 13 مباراة فقط في جميع المسابقات، وسجل هدفاً واحداً، وصنع مثله، وآخر مباراة له في الدوري الاسباني في 19 أكتوبر الماضي، وعاد رودريغيز، إلى التدريب مع فريق ريال مدريد أمس، حيث تتطلع كرة القدم الإسبانية للعودة من التوقف الذي فرضه فيروس كورونا على الكرة العالمية.

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