340 مليون جنيه إسترليني خسائر الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، عن خسائر فادحة قد تتعرض لها أندية البريميرليغ، إذا تم استئناف الموسم خلف الأبواب المغلقة. ومنح بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أمس، رابطة الدوري الإنجليزي، الضوء الأخضر لاستئناف المنافسات خلف أبواب مغلقة، اعتبارًا من 1 يونيو المقبل.

وبحسب شبكة "BBC Sport" البريطانية، فإن خسائر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد تصل إلى 340 مليون جنيه إسترليني، إذا تم استئناف الموسم بدون جماهير. والتقى رؤساء أندية الدوري الإنجليزي، أمس الإثنين، لمواصلة عرض الاقتراحات حول كيفية إعادة المسابقة، مع تصميم الجميع على استئناف الموسم.

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