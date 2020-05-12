لاعبو كالياري الإيطالي يتخلون عن راتب أبريل

تخلى لاعبو نادي كالياري الايطالي عن راتب شهر أبريل، بحسب ما ذكر النادي الذي يواجه صعوبات مالية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وشكر رئيس النادي تومازو جوليني اللاعبين على حسّهم في المساهمة بشكل ملموس لحماية النادي، في مواجهة تطورات معقدة يصعب التنبؤ بها، كما طالب الموقعون على الوثيقة، ستسهم هذه العملية في خفض كبير للبطالة الجزئية بالنسبة لموظفي النادي".
وكان لاعبو نادي روما ومدربهم البرتغالي باولو فونسيكا قد تخلوا عن راتب أربعة أشهر للأسباب عينها. وتوصل ناديا يوفنتوس بطل الدوري وبارما إلى إتفاقات لخفض رواتب لاعبيهم. وتم الإتفاق على هذا المبدأ من قبل جميع الأندية خلال جمعية عمومية لرابطة الدوري.
ويحتل كالياري المركز الثاني عشر في الدوري الايطالي لكرة القدم قبل تعليق المنافسات في 9 مارس الماضي، علما بانه تم السماح للاندية بمعاودة التدريبات الفردية منذ 4 مايو الجاري.
وخطت الحكومة الايطالية الاثنين خطوة حذرة نحو استئناف التمارين الجماعية المأمولة اعتبارا من 18 مايو شرط تعديل بروتوكول صحي قدمه الاتحاد المحلي، فيما تم ارجاء قرار حول تحديد موعد لعودة الدوري.
ويأمل الاتحاد الايطالي ورابطة كرة القدم في عودة المنافسات بدءا من 14 يونيو المقبل، وذلك بعد ان تسبب الفيروس حتى مساء الاثنين باكثر من 30 الف حالة وفاة في البلاد. فمنذ عودة التدريبات الفردية، أصيب 8 لاعبين بفيروس كورونا بينهم أربعة في سمبدوريا وثلاثة في فيورنتينا وواحد في تورينو.