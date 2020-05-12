غوارديولا يقود البارسا في 2021

المصدر: البيان الألكتروني

أكد خوان لابورتا الرئيس الأسبق لنادي برشلونة، أنه سيسعى لإعادة المدرب الأسطوري للفريق الكتالوني بيب غوارديولا إلى ملعب "كامب نو"، لو نجح في الفوز برئاسة النادي في 2021.

ونقلت شبكة "تي.في 3" الإسبانية عن لابورتا قوله: "أود بشدة أن يعود غوارديولا، لكنه الآن في مانشستر سيتي، ويجب عليه اتخاذ هذا القرار بنفسه. بيب هو المعيار لبرشلونة، والعديد من الكتالونيين يرغبون في رؤيته مرة أخرى كمدرب للفريق".

وتابع "في الوقت المناسب سأتحدث إلى الشخص الذي نؤمن أنه يجب أن يكون مدربا لبرشلونة بدءاً من 2021".

وترأس لابورتا برشلونة من 2003 وحتى 2010، وكان يتولى المسؤولية عندما صعد غوارديولا من فريق الشباب لتدريب الفريق الأول في 2008، ونال "البارسا" 14 لقبا تحت قيادة غوارديولا قبل رحيله في 2012 من بينها ثلاثة ألقاب في الدوري واثنان في دوري أبطال أوروبا. يذكر أن عقد غوارديولا مع مانشستر سيي يمتد حتى صيف العام 2021.

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