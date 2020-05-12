إبراهيموفيتش يصل إلى ايطاليا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

وصل السويدي ابراهيموفيتش نجم نادي ميلان إلى إيطاليا في رحلة خاصة من ستوكهولم استعدادا للانضمام إلى تدريبات فريقه بعدما سمحت الحكومة الإيطالية للأندية بالتدريب على مجموعات صغيرة، ولكن اللاعب السويدي سيقضي 14 يوما في الحجر الصحي قبل الالتحاق بزملائه حسب ما ذكره موقع سكاي سبورت الإيطالي.

وأمضى ابراهيموفيتش شهر ونصف في ستوكهولم، و تدرب خلال هذه الفترة مع نادي هاماربي الذي يمتلك 25٪ من الأسهم به.

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