تأجيل قمة دوري بيلاروسيا بسبب كورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن اتحاد بيلاروسيا لكرة القدم، عن تأجيل مباراة في الدوري البيلاروسي الممتاز، ومباراة من الدرجة الثانية، بسبب الاشتباه في إصابات بفيروس كورونا، ولم يتم الإعلان عن موعد جديد للمباراتين.

وبيلاروسيا الدولة الوحيدة في أوروبا التي تلعب كرة القدم وسط تفشي الفيروس، وهناك ما يقرب من 24 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، مع أكثر من 130 حالة وفاة.

وقال الاتحاد أن أفضل مباراة وقمة الدوري البيلاروسي بين إف سي مينسك ونيمان غرودنو، والمقرر إجراؤها في 15 مايو الجاري، تم تأجيلها بسبب حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

كما تم تأجيل مباراة القسم الأول بين أرسنال دزيرجينسك ولوكوموتيف غوميل، والمقرر إجراؤها في 16 مايو الجاري، بسبب حالات مشتبه بها بين لاعبي لوكوموتيف

وقال أوججين رولوفيتش مهاجم نادي مينسك لموقع "سبورتس ميل" الشهر الماضي: "من الجنون أننا الوحيدون الذين نلعب، وإنهم يتصرفون هنا كما لو أنها ليست مشكلة كبيرة، ولا ينبغي أن نخاف، هناك عقلية غريبة إذا كنت خائفاً من الوضع فأنت لست رجلاً".

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