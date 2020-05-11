الأندية الألمانية تتدرب في ملاعب فارغة قبل استئناف النشاط

المصدر: أ ف ب

تدربت اندية الدرجة الاولى في بطولة المانيا لكرة القدم خلال نهاية الاسبوع في ملاعب فارغة استعدادا لاستئناف نشاط دوري بوندسليغا المقرر السبت المقبل.



وسيعاود الدوري المحلي بدرجتيه الاولى والثانية من دون جمهور بعد توقف دام منذ منتصفمارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستكون هذه الخطوة تحت المجهر كون البطولة الألمانية تعد الأولى بين البطولات الخمس الكبرى في اوروبا التي تعاود نشاطها في محاولة لانهاء موسم 2019-2020 قبل 30 يونيو.

وكانت المستشارة الالمانية منحت الضوء الاخضر امام رابطة الدوري الالماني لاستئناف المباريات شرط ان يخضع اللاعبون لفحوصات دورية وسط اجراءات صحية صارمة.

وفي هذا الاطار حذر رئيس رابطة الدوري الالماني كريستيان سيفرت اندية بلاده بانها تحت "التجربة" ويتعين عليها الالتزام بالتعليمات الصحية لدى استئناف الدوري المحلي وقال الاسبوع الماضي "يجب ان تكون الامور واضحة للجميع: نحن نلعب قيد التجربة. اتوقع من الجميع ان يتحمل مسؤولياته".

واقامت الاندية هذا الاسبوع معسكرات طويلة الامد في مكان واحد تتضمنت تدريبات لجميع افراد الفريق بعد ان كانت تقتصر على تدريبات فردية في الاسابيع الاخيرة.

وتأمل رابطة الدوري الالماني عدم ظهور حالات ايجابية جديدة بعد وضع نادي دينامو دريسدن من الدرجة الثانية في الحجر الصحي لاسبوعين بعد اصابة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا ما سيحتم عليه عدم خوض مباراتين، بعد ان ظهرت حالات عدة قبلها في صفوف فيردر بريمن وبوروسيا مونشنغلادباخ.

في المقابل، تدرب بايرن ميونيخ الذي يتصدر الترتيب بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند على ملعبه "اليانز ارينا" الاحد من اجل الاستعداد لخوض مباراته ضد أونيون برلين الاحد المقبل.

وكانت مدرجات الملعب الذي يتسع ل75 الف متفرج ويقع في الضواحي الشمالية للعاصمة البافارية فارغة بالكامل في الوقت الذي كان فيه مدرب الفريق هانزي فليك يشرف على تدريب كتيبته.

وقال الظهير الايسر النمسوي دافيد الابا عن العودة "كانت العودة الى ارضية الملعب والقيام بتدريبات جماعية رائعة، رائعة جدا".

واضاف "تكاد تشعر بمدى شغف الجميع للعودة الى تلك اللحظة. تشعر خلال التدريبات بان الجميع متعطش ويتطلع قدما لخوض المباراة الاولى".

اما دورتموند فيستضيف جاره شالكه في دربي مدينة الرور الصناعية على ملعب ايدونا سيغنال بارك من دون جمهور وذلك للمرة الاولى منذ بداية مباريات الدربي عام 1925.

وخاض دورتموند حصتيه التدريبتين الاولين في ملعبه في غياب لاعبي الوسط المؤثرين البلجيكي اكسيل فيتسل والالماني ايمري جان المصابين.

وقال مدرب دورتموند السويسري لوسيان فافر لصحيفة "بيلد" "تعودنا اللعب امام 82 الف متفرج. التحضير الان من الناحية الذهنية للعب من دون جمهور وعدم الشعور بالمساندة يعتبر تحديا كبيرا".

ويتعين على الرابطة انهاء الدوري بنهاية يونيو من اجل الحصول على مبلغ يقدر بحوالي 300 مليون يورو من حقوق النقل التلفزيوني.

واعتبر المدرب الشاب لنادي لايبزيغ جوليان ناغيلسمان الذي يتخلف فريقه عن بايرن ميونيخ بفارق 5 نقاط بان المباريات التسع المتبقية تعتبر بمثابة الدورة مشيرا الى ان بايرن يبقى مرشحا لاحراز لقبه الثامن تواليا.

ويلتقي لايبزيغ مع فراسبورغ السبت.

وقال ناغيلسمان في تصريحات نقلتها مجلة "كيكر" "الوضعية الحالية تشبه ما يسبق خوض دورة ما: الجميع حصل على فترة توقف قصيرة ثم فترة اخرى أخلد فيها الى الراحة والان ندخل فترة الاستعداد الكثيف".

وعن الصراع على اللقب قال ناغيلسمان "عندما يكون بايرن ميونيخ في مستواه عادة ما يقرر مصير البطولة لا سيما عندما يتقدم بهذا الفارق".

واضاف "سنحاول الفوز في المباريات التسع المتبقية مع امكانية انهاء الموسم في القمة".

وناشد مدرب لايبزيغ اللاعبين ان يحترموا التوجيهات الصحية بقوله "لا يجب ان تكون قد درست الفيزياء النووية لكي تفهم بانه يتعين عليك تطبيق القوانين".

وختم "في نهاية المطاف، اذا لم تقم المباريات، ستتقلص الرواتب اكثر مما هي حاليا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز