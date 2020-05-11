"سيتي جروب" تستحوذ على لوميل البلجيكي

المصدر: أ ف ب

أعلنت مجموعة سيتي لكرة القدم "سيتي فوتبول جروب" اليوم الاثنين، المالكة لنادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا في الموسمين الماضيين، الاستحواذ على نادي "لوميل أس كاي" الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية البلجيكية ليصبح بالتالي تاسع ناد مملوك من الشركة الإماراتية.

وجاء في بيان الشركة: يزيد هذا الاستثمار من التواجد العالمي للمجموعة واهتمامهما بالأندية، مراكز التأهيل واللاعبين في قيد التطور.

وأضاف البيان أن نادي لوميل "مشهور بقوة مركزه التأهيلي والاهتمام الذي يوليه لتطوير اللاعبين الناشئين".

وأعلنت المجموعة في نوفمبر الماضي أنها استحوذت على نادي مومباي سيتي الهندي. كما تملك الشركة أيضا كل من نيويورك سيتي الأميركي، ملبورن أف سي الأسترالي، يوكوهاما مارينوس الياباني، جيرونا الإسباني، أتلتيكو توركي الأوروغوياني وسينشوان جينجو الصيني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز