عودة يورو 96 على شاشات التلفاز

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلنت شبكة ( ITV ) البريطانية أنها ستقوم ابتداء من اليوم، ببث مباريات بطولة أمم أوروبا و التي استضافتها المملكة المتحدة العام 1996 في ظل غياب الاحداث الرياضية بسبب وباء كورونا .

وقالت الشبكة في بيان لها: مع تأجيل بطولة امم اوروبا هذا العام ، قررنا ان نسترجع ذكريات بطولة 1996 عبر بث جميع مبارياتها

الـ 31 و التي تعتبر من أقوى نسخ البطولة القارية.

وأضافت الشبكة بأن محبي كرة القدم سيكونون على موعد مع إحدى الملاحم الكروية التاريخية، اذ حاربت انجلترا بشدة للفوز باللقب على أرضها و أمام جمهورها ، كنها خرجت من الدور نصف النهائي على يد المنتخب الالماني الذي توج بالبطولة .

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