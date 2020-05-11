عودة يورو 96 على شاشات التلفاز

المصدر:
  • متابعة - خالد المهيري
التاريخ:

أعلنت شبكة ( ITV ) البريطانية أنها ستقوم ابتداء من اليوم، ببث مباريات بطولة أمم أوروبا و التي استضافتها المملكة المتحدة العام 1996 في ظل غياب الاحداث الرياضية بسبب وباء كورونا . 

وقالت الشبكة في بيان لها: مع تأجيل بطولة امم اوروبا هذا العام ، قررنا ان نسترجع ذكريات بطولة 1996 عبر بث جميع مبارياتها

الـ 31  و التي تعتبر من أقوى نسخ البطولة القارية. 

وأضافت الشبكة بأن محبي كرة القدم سيكونون على موعد مع إحدى الملاحم الكروية التاريخية،  اذ حاربت انجلترا بشدة للفوز باللقب على أرضها و أمام جمهورها ، كنها خرجت من الدور نصف النهائي  على يد المنتخب الالماني الذي توج بالبطولة .

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