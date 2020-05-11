بالفيديو.. 4 دقائق كارتونية تلخص قصة ميسي والبارسا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نشر نادي برشلونة عبر موقعه على الانترنت، فيديو كارتوني مدته 4 دقائق، استعرض فيه مسيرة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، منذ مرحلة الطفولة وصولاً إلى مرحلة الفريق الأول، وتألقه خلال تلك السنوات الطويلة مع النادي الاسباني.

والمعروف أن ميسي بدأ بلعب كرة القدم في سن مبكرة، وتم اكتشاف قدراته على يد برشلونة، والذي نقله وعائلته إلى أوروبا، وتكفل بنفقات علاجه من نقص هرمونات النمو.

وفي أول ظهور له في موسم 2004–2005، حطم رقماً قياسياً مسجلاً باسم فريقه، كأصغر لاعب يسجل هدفاً في الدوري في الدوري الاسباني، وساهم في فوز برشلونة بالدوري، وكذلك كأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا في سنة 2006.

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