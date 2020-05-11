تيرني: الأنتقال إلى ارسنال حرمني النوم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعترف اللاعب الاسكتلندي كيران تيرني، بأن قرار اختياره الانضمام إلى ارسنال الإنجليزي، قادماً من نادي سلتيك الإسكتلندي، لم يكن سهلاً، بعد شهور من المفاوضات، لتكتمل الصفقة الصيف الماضي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

ولعب تيرني 11 مباراة فقط هذا الموسم، بسبب إصابتين في الفخذ والكتف، وقال لصحيفة "مترو": "كانت ليالي بلا نوم، لقد كان قراراً صعباً حرمني النوم، لأنني "كنت أعرف حجم الأرسنال، وإنه كبير ضخم في دوري قوي، وسيكون علي اللعب مع نجوم كبار مثل نيكولاس بيبي ومسعود أوزيل وألكسندر لاكازيت، ولكنني ما زلت أحظى بليالي بلا نوم حتى الآن، وأفكر فيما هو أفضل شيء نفعله".

وتابع: "عندما تلقيت عرض ارسنال، كان من الواضح أنه عرض رائع، ومع هذا قمت بالتوقيع في الموعد النهائي، وكنت عائداً من إصابة، لكني لم أشغل نفسي طويلاً، وركزت على ما سيحدث، وعملت بجد للوصول إلى كامل لياقتي للمشاركة، لأنني تأكدت أنني بالفعل تعاقدت مع نادي كبير".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز