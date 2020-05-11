ليفربول يحمي "ماني" من مخطط الريال

المصدر: البيان الإلكتروني

يخطط نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، لتقديم عقد من نوع خاص، لنجم هجومه السنغالي ساديو ماني، في ظل استمرار اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني باللاعب.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن إدارة ليفريول، ستمنح عقدا مدى الحياة لماني، الذي يقدم مستويات رائعة هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفا ومنح زملاءه 12 تمريرة حاسمة، ليساهم في صدارة "الريدز" للدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه.

وأوضحت الصحيفة، أنه على الرغم من توقيع صاحب الـ28 عاما عقدا مع ليفربول في نوفمبر 2018 يمتد لخمسة مواسم، فإن هناك أنباء عن اهتمام ريال مدريد بضمه.

وأكدت "ذا صن"، أن إدارة ليفربول مستعدة لتقديم عقد جديد للسنغالي، يبقى بموجبه مع الريدز حتى نهاية مسيرته الاحترافية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ماني الحالي عندما يبلغ من العمر 31 عاما، ولكن تطور أدائه، جعل إدارة ليفربول تقتنع بضرورة بقائه مع الفريق إلى ما بعد ذلك العمر.

ومن شأن موافقة السنغالي على تمديد عقده، أن يقطع الطريق أمام ريال مدريد، الذي يرغب في التعاقد مع ماني، لتعزيز خط هجومه، الذي يعاني من عقم تهديفي واضح منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2018.

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