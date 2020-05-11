اختلاف الآراء يهدد عودة البريمرليغ

المصدر: أ ف ب

تعقد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأثنين اجتماعاً جديداً لبحث سبل استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، وسط تزايد الانقسامات حول خطة "مشروع الاستئناف".

ويأمل مسؤولو رابطة البريمرليغ في استئناف المنافسات في يونيو، ولكن هذه المهمة قد تحبطها تجاذبات الأندية التي تعمل على حماية مصالحها.

وبدلا من يوم الجمعة الذي كان موعداً معتاداً لاجتماعات سابقة مماثلة، أخّرت الرابطة اجتماعها الأحدث إلى الأثنين، ليأتي بعد خطاب لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كان ينتظر منه طرح خطة الخروج التدريجي من قيود الاغلاق المفروضة منذ أسابيع بسبب جائحة "كوفيد-19".

وازداد منسوب القلق بشأن القدرة على تحقيق الرابطة هدفها بإنهاء المباريات الـ92 المتبقية من الموسم، بعدما كشف نادي برايتون إصابة لاعب ثالث في صفوفه بـ"كوفيد-19".

وتعد إنجلترا واحدة من ثلاث بطولات وطنية كبرى في أوروبا لم تتوصل بعد إلى خريطة طريق دقيقة بشأن مستقبل موسمها، حالها حال إيطاليا وإسبانيا حيث تسجل أيضا في الأيام الماضية حالات إصابات في صفوف بعض أندية اللعبة.

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