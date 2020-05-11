بيكيه من "الكامب نو" إلى ملاعب التنس

المصدر: أ ف ب

أبدى جيرار بيكيه، مدافع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم وأحد نجوم " كامب نو" مالك مجموعة كوسموس للاستثمارات المنظمة لنهائيات كأس ديفيس في كرة التنس، تشاؤمه بخصوص تنظيمها هذا العام بسبب وباء كورونا المستجد

وقال بيكيه: هناك الكثير من الشك نحن نحاول مواكبة ما تقوله الحكومة عن الرياضة، وما إذا كان يمكننا ضمان تواجد الجماهير داخل الملعب.

وتابع: لا أعتقد أن أي شخص في الوقت الحالي لديه يقين أنه يمكننا ضمان تواجد الجماهير أو إذا كانت النهائيات ستقام خلف الأبواب المغلقة فيما بعد، أعتقد أنه سيكون لدينا المزيد من الوضوح".

ومن المقرر ان تقام نهائيات كأس ديفيس 2020 في الفترة بين 23 و29 نوفمبر المقبل في العاصمة الإسبانية. وكانت إسبانيا توجت العام الماضي، على حساب كندا، بلقب النسخة الأولى من كأس ديفيس بحلتها الجديدة، والتي تقام على مدى أسبوع واحد في أواخر الموسم بمشاركة 18 منتخبا، بدلا من توزيعها على مدى أربعة أسابيع وفي دول مختلفة بحسب المتنافسين.

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