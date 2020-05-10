ليستر سيتي يخطط لإقامة تمثال لرئيسه الراحل فيتشاي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف نادي ليستر سيتي، عن تفاصيل إقامته تمثال لرئيسه السابق فيتشاي أياوات، والذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في استاد النادي كينغ باور، بعد إقلاعها بوقت قصير في 27 أكتوبر 2018، في مدينة ليستر في المملكة المتحدة، وكان على متن المروحية، 5 أشخاص بما فيهم مالك النادي.

ويخطط النادي لوضع نموذج لتمثال برونزي بارتفاع 2.7 متر خارج ملعبه، وأعلن نجل فيتشاي في نوفمبر من العام الماضي، أنه يريد تمثالاً يحقق الإشادة الدائمة والمناسبة لوالده.

وقدم النادي الآن خططاً لأحدها إلى مجلس مدينة ليستر، وقال نجل فيتشاي: "والدي لن ينسى أبداً، ولذا تم إعلان عن خطط للتمثال العام الماضي، وسيكون ارتفاع التمثال بالقاعدة حوالي 5 أمتار، مع وجود شخصية فيتشاي، على قاعدة من الحجر الأزرق مزينة بالأحرف الأولى من اسمه".

وأضاف لموقع "بي بي سي سبورت": "ستتم إضاءة التمثال بأضواء، وأتمنى أن يكون مناسباً للاحتفال وتخليد الحياة الرائعة للرئيس الراحل، وأطلب الجمهور بتقديم المشورة والرأي في الخطط المنتظرة للتمثال، في مشاورة تنتهي في 2 يونيو المقبل".

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