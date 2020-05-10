ليون الفرنسي يخشى رحيل مهاجمه ديباي

المصدر: أ ف ب

أعرب رئيس ليون الفرنسي عن خشيته من رحيل مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي في نهاية الموسم الحالي، لا سيما في حال عدم مشاركة ناديه في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل. وقال أولاس: ليس لدي أي جديد في هذا الشأن، اللاعب أكد بأنه جاهز للحديث عن هذا الموضوع لدى عودته.

ويتعافى ديباي من إصابة في الرباط الصليبي تعرض لها في 15 ديسمبر الماضي وخضع على اثرها إلى عملية جراحية. ومن غير المستبعد رؤية ديباي يعاود التدريبات في صفوف ليون المقررة في الأول من يونيو والاستعداد لخوض مباراة الإياب من الدور ثمن النهائي من دوري ابطال أوروبا ضد يوفنتوس الإيطالي.

وختم أولاس بالقول "سأبذل قصارى جهدي لكي احتفظ بخدمات جميع اللاعبين، لكن بعضهم يأمل بخوض المسابقات الاوروبية وقد يرغبون بالانضمام الى ناد آخر في حال لم نشارك اوروبياُ".

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