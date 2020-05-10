إصابة 3 لاعبين من ريال بيتيس الإسباني بكورونا

المصدر: إيهاب زهدي

ظهرت العديد من النتائج الإيجابية لفيروس كورونا، من خلال الكشف على لاعبي الدوري الاسباني في الفترة الحالية، حيث تقوم جميع الأندية في الوقت الحالي، بإجراء اختبارات للاعبين، من أجل العودة للتدريبات الفردية، بعد فترة طويلة من التوقف قاربت على الشهرين.

وحسبما أوضحت إذاعة "كادينا سير"، أن هناك 3 من لاعبي الفريق الأول لفريق ريال بيتيس أثبت إصابتهم بالفيروس، وأوضحت أنه لم يتم الكشف عن أسماء الثلاثي المصاب، واكتفت بالإشارة إلى أن اثنان منهم لم يظهر عليهما أي أعراض، وسيخضع الثلاثي للحجر الصحي في منازلهم، ويغيبون عن الدورات التدريبية الأولى، لتجنب حدوث أي عدوى لزملائهم.

وأشار موقع "إيه أس"، إلى ارتفاع النتائج الإيجابية مؤخراً لأعداد الإصابات بين اللاعبين في الدوري الإسباني، ووصلت في الوقت الحالي إلى 6 لاعبين، وربما يتسبب ظهور العديد من الإصابات في الفترة الأخيرة، إلى إلحاق الضرر بالخطة المنوطة من أجل عودة "الليغا" قبل 20 يونيو المقبل.

وسبق أن أظهرت النتائج، إصابة رينان لودي مدافع أتلتيكو مدريد، وحارس مرمى أتلتيك بيلباو أليكس ريمييرو، ويانجيل هيريرا لاعب فريق غرناطة، فيما كشف خافيير أجيري المدير الفني لفريق ليجانيس، في وقت سابق، عن خطط الدوري لإكمال الموسم في فترة 5 أسابيع تبدأ من 20 يونيو المقبل.

وتقام المباريات يومي الأربعاء والخميس وفي عطلة نهاية الأسبوع، إذ يتبقى لكل فريق في الدوري الإسباني 11 مباراة، والتي ستشهد لعب الفرق مرتين في الأسبوع في محاولة لإكمال الدوري الحالي بحلول 26 يوليو المقبل.

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