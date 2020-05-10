كوتينيو يودع البوندسليجا

المصدر: وكالات

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الأحد، أن دور فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة المعار إلى فريق بايرن ميونيخ، انتهى تقريبا في الدوري الألماني "البوندسليجا".

وكان كوتينيو قد تعرض لإصابة في الكاحل الأيمن، وخضع لعملية جراحية في ألمانيا في الـ 24 من إبريل الماضي، وأعلن البافاري وقتها أن لاعبه سيبدأ إعادة التأهيل عقب 14 يومًا.

ووفقًا لمصادر خاصة فإن كوتينيو سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع أخرى، ولن يتمكن من خوض المزيد من المباريات مع فريقه، إلا أنه سيستمر في ميونيخ من أجل التعافي. ومن المقرر أن تستأنف مباريات الدوري الألماني الأسبوع المقبل، لأول مرة بعد أزمة كورونا.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا حقق كوتينيو تعافيا أسرع من المتوقع، فإنه قد يلحق بالمباراة الأخيرة فقط لبايرن في الدوري الألماني. وذكرت أن فرصة البرازيلي تظل قائمة في التواجد بدوري أبطال أوروبا، لا سيما أن الاتحاد الأوروبي ينوي استئناف البطولة أحد يومي 7 أو 8 أغسطس المقبل.

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