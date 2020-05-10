دروغبا يقهر إبراهيموفيتش بصوت الجماهير الفرنسية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف اللاعب الإيفواري السابق ديدييه دروغبا، عن سعادته بالتفوق على منافسه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان، في تصويت جماهيري لاختيار أفضل مهاجم في الدوري الفرنسي في آخر 20 عاماً.

وحصل وقتها دروغبا على 51%، مقابل 40.09% لإبراهيموفيتش، في تصويت جماهيري تم طرحه على الموقع الرسمي لرابطة الدوري الفرنسي، حيث لعب دروغبا ثلاثة مواسم من 2001 إلى 2004.

وقال اللاعب الإيفواري لموقع "الديلي ميل": "كان تأكيد على حب وتقدير المعجبين، وأشكرهم على السماح له بتجربة هذه المشاعر المذهلة وقتها، مع احترامي الكبير لجميع المهاجمين الذين لعبوا في البطولة الفرنسية".

وسجل دروغبا 39 هدفاً في 80 مباراة في الدوري الفرنسي، لكنه حقق حصاد أكبر في الدوري الممتاز الإنجليزي مع تشيلسي، فيما لعب إبراهيموفيتش لباريس سان جيرمان بين عامي 2012 و2016، وسجل 113 هدفاً في 122 مباراة في الدوري الفرنسي، وفاز بلقب الدوري 4 مرات، مع عدم فوز دروجبا باللقب على الإطلاق.

ومن أجل الوصول إلى المرحلة النهائية من التصويت، حصل إبراهيموفيتش على الأفضل أمام ماريو بالوتيلي وألكسندر لاكازيت وكيليان مبابي وإدينسون كافاني، فيما تم اختيار دروجبا على حساب فرناندو مورينتس وألكسندر فراي وكريم بنزيمة وبوليتا.

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