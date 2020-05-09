نادي ميلان خالي من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن ميلان رسمياً، اليوم السبت، عن نتائج الفحوصات التي أجريت لجميع لاعبيه وموظفيه بشأن فيروس كورونا.

وقال ميلان في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعلن النادي أنه بناءً على الاختبارات الطبية التي أجريت حتى الآن على لاعبي الفريق الأول والموظفين الموجودين في النادي، عدم خروج أي تقرير إيجابي بشأن فيروس كورونا".

وأضاف البيان: "سيواصل الفريق البرنامج الفني الفردي في ميلانو، وفي الوقت نفسه، سيتم الانتهاء من الفحص الطبي لجميع اللاعبين الذين سيكونون متاحين للمدرب وموظفيه في الأيام المقبلة".

وكشف باولو سكاروني، رئيس ميلان، أمس الجمعة، عن إصابة عدد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد، وأنهم حاليا في مرحلة التعافي.

وكان ميلان قد أعلن في بداية ظهور الوباء، عن إصابة لاعبه الأسبق، ومدير التطوير الرياضي الإستراتيجي الحالي للنادي، باولو مالديني، ونجله دانييل الذي يلعب في فريق الناشئين، بالمرض، لكنهما تعافيا تمامًا منه.

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