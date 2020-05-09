تراجع القيمة السوقية لبوغبا لأقل من 70 مليون يورو

المصدر: متابعة – عماد الدين إبراهيم

تراجعت القيمة السوقية للاعب مانشستر يونايتد بول بوغبا لأقل من 70 مليون يورو، في مفاجأة من العيار الثقيل بحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، التي أكدت أن إدارة مانشستر يونايتد على استعداد لبيع بوغبا مقابل أقل من 70 مليون يورو، وهو رقم أقل بكثير مما طلبته في الصيف الماضي، حيث حددت وقتها أكثر من 100 مليون لبيعه.

وأبدى يونايتد تساهلاً كبيراً بوضع هذا الرقم، من أجل تشجيع الأندية الراغبة في الحصول على بوغبا، بالتقدم لشرائه، حتى لا يرحل مجانا في صيف 2021.

في الوقت ذاته، يعلم مانشستر يونايتد أن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها جميع الأندية الأوروبية بسبب فيروس كورونا" كوفيد-19"، لن تساعد الأندية على دفع أكثر من هذا الرقم.

ومن المتوقع أن تستمع أندية ريال مدريد ويوفنتوس وسان جيرمان لهذه الأنباء بسعادة غامرة، نظراً لرغبتها الشديدة في ضم اللاعب الفرنسي.

وينتهي عقد بوغبا في أولد ترافورد، بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي فإن رحيله هذا الصيف هو الفرصة الأخيرة للمان من أجل تحقيق استفادة مادية.



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