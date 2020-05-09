مانشستر يونايتد: راشفورد أفضل من محمد صلاح

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي على الانترنت، أن مستقبل الهجوم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في مصلحته، مقارنة بمهاجمين حاليين بالكرة الإنجليزية، والمتصدر للدوري بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي في المركز الثاني.

وأشار إلى خط هجومه الحالي يضم 4 نجوم من المهاجمين الشباب، وهم دانيال جيمس وماركوس راشفورد وأنتوني مارتيال وماسون جرينوود، والبالغ متوسط أعمارهم 21.5 سنة فقط.

وبين "المان يونايتد"، أن اللاعبين الأربعة حصلوا على فرصة كاملة بالمشاركة في سن مبكرة، على النقيض من هجوم ليفربول، وأوضح أن البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، كان أول ظهور له على الأراضي الأوروبية، وعمره 19 عاماً، وظهر للمرة الأولى في الدوري الممتاز وعمره 23 عاماً.

وواصل النادي الإنجليزي، تقريره، موضحاً أن النجم المصري، محمد صلاح مهاجم ليفربول، أمضى سنوات مراهقته في نادي المقاولون المصري، ولم يلعب موسماً كاملاً في واحدة من أفضل 5 بطولات دوري حتى كان عمره 22 عاماً، وهو نفس العمر الذي وصل فيه راشفورد إلى 64 هدفاً مع "المان يونايتد"، ما يعني ان خبرة ومستقبل راشفورد ستكون أفضل.

وضرب مثلاً آخر، وهو نادي توتنهام هوتسبر، وأكثر مهاجميه مشاركة هم هاري كين وسون هيونج مين ولوكاس مورا، ولم يعرف عنهم أحداً وهم في عمر رباعي مانشستر يونايتد.

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