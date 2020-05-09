مبابي يطالب الاتحاد الفرنسي بتطبيق نموذج صلاح وماني

المصدر: البيان الإلكتروني

طالب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بتتويج مواطنه، وسام بن يدر، مهاجم موناكو، بلقب هداف الدوري.

ومنح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مبابي الحذاء الذهبي، كهداف للدوري بـ18 هدفا، وهو نفس رصيد المهاجم بن يدر، الذي حل في الوصافة، لتسجيله 3 أهداف من ركلات جزاء، بينما لم يحرز مبابي أي هدف من علامة الجزاء.

وقال مبابي على حسابه في "تويتر": "أشكركم جميعا على رسائلكم، أعتقد أن وسام يستحق الحصول على الجائزة أيضا، مكافأة لما قدمه هذا الموسم، وهو الأمر الذي حدث في البريميرليغ الموسم الماضي".

وتوجت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ثنائي ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني، ومهاجم أرسنال، بيير إيمريك أوباميانغ، بلقب الهداف، لتساوي الثلاثي في الرصيد التهديفي بالموسم الماضي بواقع 22 هدفا.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي، إنهاء الموسم الذي لم يكتمل، واعتماد جدول الترتيب الحالي، بسبب تفشي وباء كورونا، وتوجت باريس سان جيرمان بطلا للمسابقة.

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